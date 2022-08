Modave veut créer un espace de convivialité sur la place de Strée

Le dossier, qui est encore un"avant-avant-projet, rien n’est définitif", prévoit notamment la création d’un espace de convivialité."On pourrait par exemple mettre en place un terrain de pétanque et un module pour les enfants". La création d’espaces verts est également envisagée."Mais tout ça se fera sans perte de places de parking. On va les garder car on en a besoin pour l’école et lors de matchs de foot."En parlant de l’école, on ne touchera pas non plus au trottoir qui se trouve juste devant.

Mais si on ne touche à rien, où va-t-on mettre les nouveaux aménagements?"On compte supprimer une portion de route(NDLR: celle qui se trouve juste dans le prolongement du Tige de Strée). "

On ne traversera plus la nationale

La place new-look ne permettra donc plus aux automobilistes venant du Tige de Strée de traverser directement la nationale pour se rendre dans la rue du Bois Rosine. C’est d’ailleurs une volonté de la Commune."Le carrefour est très dangereux. Les voitures venant du Tige ne voient pas celles qui viennent de la droite et qui, bien souvent, ne respectent pas la limitation de vitesse."

Pour aller dans la rue Bois Rosine, les automobilistes devront donc faire faire une boucle."Ils s’engageront sur la nationale pendant quelques mètres, avant de tourner à gauche(NDLR: juste après l’arrêt de bus). "

Le projet, qui n’a pas encore été chiffré, sera subsidié à hauteur de 80% s’il est sélectionné."Et même s’il n’est pas retenu, on le gardera dans nos tiroirs et on le ressortira à une autre occasion", conclut Bruno Dal Molin.