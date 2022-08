Modave: Lucien Campeggio souffre d’un cancer mais participe à un Ironman en Autriche

Habitant à Outrelouxhe, Lucien est sportif depuis toujours. " J’ai fait du football à Seraing jusqu’à mes 40 ans. Puis, je me suis mis à la course à pied. Et j’ai ensuite rejoint le club de triathlon Tri Tra Raid de Seraing à mes 45 ans."

En 2020, il décide de s’inscrire à l’Ironman de Klagenfurt, en Autriche, qui sera finalement annulé à cause du Covid. Lucien continue à s’entraîner mais commence à ressentir des douleurs au niveau de l’estomac. Le verdict finit par tomber: il est atteint d’un cancer du colon. " Ça a été un choc d’apprendre cette nouvelle. Mais directement, je me suis mis dans ma bulle en me disant que c’était comme une préparation pour un marathon. Il fallait que je me batte contre cela."

L’Ironman d’Autriche se tient finalement en juillet dernier. Et malgré trois opérations et une trentaine de séances de chimio, le Modavien ne se décourage pas. Il est bien présent sur la ligne de départ. " D’abord parce que l’inscription, qui coûte 700€, n’était pas remboursable. Et puis parce que je me suis dit que je voulais essayer malgré tout, que j’avancerais étape et par étape. Et même si je ne faisais que 2000 mètres, ce n’était pas grave."

16h29 d’effort

Mais Lucien a finalement fait bien plus que ça. Il a réussi à terminer cet Ironman. 3,8 kilomètres de nage, 180 kilomètres de vélo et 42 kilomètres à pied pour 16h29 d’effort au total. Un vrai exploit pour le sportif."D’autant que je n’avais que très peu d’entraînement au niveau de la course à pied et du vélo."

Lucien est donc fier d’avoir pu terminer cette compétition."Et cela me fait très plaisir d’avoir été mis à l’honneur par la Commune. C’est l’occasion aussi de parler de la maladie et de montrer que l’on est capable de faire du sport malgré tout."

Aujourd’hui, pas d’autres exploits en vue pour Lucien Campeggio qui n’a pas encore terminé son combat contre la maladie."Je continue à faire du sport mais je souhaite mettre la priorité sur ma santé."