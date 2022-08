Le CPAS réaménagé dans le cadre du PIC

Et d’un PIC à l’autre, le budget a nettement évolué."À l’époque, on avait prévu de faire des transformations énergétiques, pour un montant de 165000 €. Mais comme le CPAS est cette fois-ci notre projet prioritaire, on a décidé d’y consacrer 391000 €."Le PIC subsidiera les travaux à hauteur de 60%.

Mais qu’est-ce qu’on peut bien faire avec un tel montant?"On va réaménager les combles, changer l’escalier, remplacer les châssis, créer une salle de réunion, faire une nouvelle cuisine, changer le revêtement de sol."Et pour faire simple:"On va tout refaire".Et niveau timing,"on espère que les travaux seront finis pour la fin de la législature".

La rue Haute, si possible

Et la rue Haute, dans tout ça?"On verra si on peut faire les travaux, en fonction de ce qu’il nous restera comme subside après le réaménagement du CPAS."Et si le projet n’était pas mené à bien dans le cadre du PIC 2022-2024, il deviendrait prioritaire lors de la prochaine "édition"."Comme ça a été le cas avec le CPAS."

Il est prévu de refaire la voirie, mais aussi de la transformer en zone partagée."La rue n’aurait plus de trottoir, et les piétons seraient rois. La configuration serait semblable à celle de la rue à côté du Quadrilatère, à Huy."Pour l’instant, les travaux n’ont pas encore été budgétés.

À termes, le but est que la rue Haute ne soit plus qu’un accès secondaire au hall des sports."La rue Surroyseux, refaite dans le cadre du PIC 2019-2021, deviendra l’accès principal", conclut Bruno Dal Molin.