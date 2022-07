Des riverains dénoncent le bruit du skatepark

Le skatepark éphémère reprend ses quartiers sur le parking du hall omnisports de Vierset. Une infrastructure mobile qui est installée à destination des jeunes durant tout le mois d’août, par la Commune de Modave, pour la deuxième année consécutive. Si l’endroit fait le bonheur des skateurs, des usages de rollers et de trottinettes, il agace une poignée de riverains de la rue Surroyseux qui se plaignent de nuisances sonores"continues et incommodantes"de 8h à 22h. C’est le cas de Béatrice Cloux et plusieurs voisins qui appréhendent les 30 prochains jours."L’année passée, la Commune a décidé, sans concertation avec les riverains, d’implanter ce skatepark mobile un mois, en mai. Sept maisons sont directement impactées. Et là, c’est reparti pour l’enfer. Je ne vais plus pouvoir sortir dans le jardin qui se trouve à 25 mètres du site. Une autre voisine n’est qu’à deux mètres. Le bruit des plaques métalliques et des engins qui claquent sur le bois est incessant et fatigant. Rien à voir avec les activités sportives qui se déroulent habituellement au hall sportif depuis les 40 ans que j’habite là.Si le principe est louable, offrir un lieu de défoulement pour les jeunes ne doit pas être au détriment de la quiétude du voisinage."