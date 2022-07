Modave fête son 30e jumelage avec Saugues

Cette année, ils étaient 44 à avoir effectué le déplacement, dont Bruno Dal Molin, échevin notamment en charge de l’Environnement, Magali De Meyer, en charge de la Jeunesse, et la présidente du CPAS, Jeanne Defays, en charge de la Vie associative. On y retrouvait aussi des membres du comité de jumelage, qui organise le voyage.

Certains sont arrivés mercredi passé. C’était le cas notamment de Jeanne Defays, qui nous a partagé ses impressions une nuit avant de prendre le chemin du retour."Nous avons été accueillis jeudi soir, raconte-t-elle.Une partie des cérémonies ont eu lieu vendredi: ce jour-là, nous avons aussi visité un musée et participé à une balade. La cérémonie officielle a eu lieu samedi au square Nicol Corthouts, qui porte le nom de l’ancienne bourgmestre de Modave, et vers lequel nous sommes montés en cortège. Dimanche, nous avons participé à la fête de la Madeleine, dans Saugues. Lundi, nous avons assisté à une exposition et visité le puits."C’est mardi que le car rentrait pour la Belgique.

À l’occasion des 30 ans de jumelage, Modave a reçu une plaque d’un artiste local et la commune belge a de son côté offert un vitrail."C’est toujours un moment plein d’émotion", a ajouté la présidente du CPAS, qui participe depuis le tout début à ce voyage.

Français et Belges se réunissent tous les cinq ans pour fêter le jumelage mais les liens qui unissent les deux régions sont nombreux. Les classes de 4eprimaire de Modave avaient l’habitude de se rendre par exemple à Saugues chaque année à Pâques. Les Modaviens participaient par ailleurs à différentes manifestations en Auvergne. Pour mener à bien ce projet, des événements sont prévus chaque année, comme des marches ou encore le jogging de Modave.

L’année prochaine, ce sont les Français qui effectueront le déplacement jusque dans le Condroz belge pour participer à ces échanges. L’accueil se fait généralement chez l’habitant.