C’est une tradition vieille de 30 ans qui se perpétue depuis cette semaine au château de Modave, dans le Condroz hutois. La Compagnie Lazzi a pris possession des lieux pour présenter tous les soirs de juillet (sauf les lundis) Le Tartuffe , célèbre tragicomédie de Molière. Dans la Salle des gardes, douze comédiens évoluent à quelques dizaines de centimètres d’un public composé, chaque soir, d’une petite centaine de personnes, installées dans le décor.

"Ce n’est pas vraiment un public, c’est une assistance, comme l’a dit un jour le regretté Peter Brook. Nous cherchons à l’inclure dans l’histoire grâce à une mise en scène basée sur le jeu des acteurs" , glissent en choeur Stéphane Stubbé et Evelyne Rambeaux.

Habitués des planches bruxelloises et brabançonnes, le premier, d’origine rochefortoise, et la seconde, de souches andennaises, font partie de l’aventure modavienne depuis ses prémices.

"Au départ, c’est Christian Dalimier qui fut le premier à traverser cette longue et magnifique drève qui mène au château pour venir frapper au portail et proposer un projet théâtral estival, précise le duo. Avec Pascale Vander Zypen, nous étions les quatre mousquetaires du projet. Nous avions réalisé nos études à l’IAD au milieu des années 80, et avions envie de produire des œuvres en dehors des contraintes du théâtre institutionnel. Nous ne nous sommes jamais perdus de vue."

Au fil des années, la Compagnie Lazzi proposera des textes classiques ( La surprise de l’amour de Marivaux, Le Barbier de Séville de Beaumarchais, Léonie est en avance de Feydeau, Le Bourgeois Gentilhomme de Molière, Madame Bovary de Flaubert), des textes plus contemporains ou des créations personnelles, comme Petits Meurtres entre nous , une sorte de Cluedo, où le public, pardon l’assistance, était invitée à déambuler dans plusieurs pièces du château.

"Nous avons joué dans la plupart des pièces de ce joyau, et même dans les dépendances. À l’époque à l’abandon, elles ont été aujourd’hui restaurées" , sourit Évelyne Rambeaux. "En réalité, c’est du théâtre à la campagne avec les exigences des créations modernes" , ajoute Stéphane Stubbé.

Un mois ensemble en gîte

Cette campagne, la troupe a appris à l’aimer de plus en plus au fil des années. "Lors des premières éditions, nous rentrions tous les soirs à Bruxelles, après la représentation, se souvient encore le comédien. Mais comme nous aimons discuter avec les spectateurs autour d’un verre après la représentation, il m’arrivait de voir des éléphants roses à hauteur d’Overijse (rire). Raison pour laquelle nous privilégions désormais l’option d’un gîte que nous occupons durant un mois. Ça soude la troupe. Les vieux briscards ont aussi l’occasion de raconter les vieilles anecdotes aux plus jeunes comédiens."

Comme cette année-là où Stéphane Stubbé, posté à l’extérieur du château, devait donner la réplique, en passant la tête à travers une fenêtre. "Il tombait des cordes, d’autres comédiens tentaient de le protéger avec un parapluie mais c’était peine perdue, se remémore Evelyne Rambeaux, metteuse en scène du Tartuffe cette année. Malgré tout, il était resté imperturbable."

Dans leur lieu de villégiature, les comédiens partagent aussi leurs envies. "J’aimerais un jour jouer un Skakespeare à Modave, confie Stéphane Stubbé. Mais il faut de l’espace, une infrastructure beaucoup plus grande, et une vingtaine de comédiens." Bref, des moyens que la Compagnie Lazzi, subsidiée cette année pour la première fois en 30ans par la Fédération Wallonie Bruxelles "grâce" au Covid, n’aura probablement jamais.Mais "la substance même de l’ambitieux n’est que l’ombre d’un rêve" , disait Hamlet.

Le Tartuffe est présenté tous les soirs jusqu’au 31juillet au château de Modave, situé entre Huy et Durbuy. Les représentations ont lieu à 20h, sauf les dimanches (18h30). Relâche les lundis. Le ticket d’entrée donne droit à la visite du château et des jardins, avant le spectacle. Un audioguide est mis à la disposition des visiteurs. Un espace pique-nique est disponible, ainsi qu’un bar ouvert avant et après la représentation. Infos et réservations au 085/41 1369 ou via info@modave-castle.be Tarifs: 20€ – 15 € (étudiants moins de 26ans sur présentation de leur carte ou groupes à partir de 15personnes). À noter que les représentations du dimanche sont quasiment complètes.