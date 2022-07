Un paradis sauvage au cœur du village

Et de la biodiversité, il y a en a dans ce jardin partagé dont s’occupent avec patience six colocataires. Le cultivé et le naturel s’y complètent dans un parfait équilibre, entre fleurs, plantes, fruits, légumes et petits animaux qui le peuplent. "Harmonie des contraires", le jardin porte donc bien son nom. Ce paradis vert propose un parcours invitant à la sérénité et permettant de se ressourcer au sein d’une nature volubile, libre et luxuriante, existante grâce à une "non-gestion" savamment étudiée.

Nos pas nous emmènent d’abord dans une prairie sauvage, repaire des abeilles et des papillons. Fleurs et graminées y ont repris leurs droits. Un lieu rendu à la nature où il fait bon se perdre.

Dans le "bosquet" suivant, les petits fruitiers se développent sans vergogne. Ils proposent, tentateurs, leurs fruits écarlates: groseilles, framboises, cassis, mûres Tayberry.

Une entrée en matière avant de traverser le potager. À la fois plein sol et hors sol avec une butte de permaculture, il y pousse petits pois, mange-tout, haricots, tomates, carottes, courges, fraises… Il offre aux habitants de la propriété d’être autonomes en fruits et légumes toute l’année.

Le sentier nous dirige ensuite au bord d’une petite mare. Elle abrite, cachés sous un opulent nénuphar, tritons, escargots, grenouilles ainsi qu’une invitée dont les créateurs du jardin ne sont pas peu fiers, une couleuvre à collier. Timide, le reptile aime se faire désirer. Il faut pouvoir attendre pour faire sa connaissance.

Au bout de la balade, un endroit pour s’asseoir et se désaltérer en toute quiétude est aménagé sobrement au milieu des plantes. De-ci de-là sont accrochées les sculptures en osier vivant réalisées lors de la démonstration de l’artiste "Végétalise". Le lieu est idéal pour débriefer la visite du lieu et déjà imaginer les changements à apporter dans son propre jardin.

Découverte et conscientisation

Michel Scoyer, représentant de Nature & Progrès, explique pourquoi il est important d’organiser ce genre d’événement. "Nous essayons tant que possible de nous montrer, de faire connaître Nature & Progrès. Cela permet aux gens de découvrir ce que d’autres font, de ce qu’il est possible de faire chez soi, ce qu’il faut faire pour faire revenir les insectes et les oiseaux et de conscientiser."

www.vegetalise.be