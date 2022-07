North Echo sort son premier EP électro

Pour Arnaud, même parcours: la passion de la musique électronique est née tôt, vers 16-17 ans. "Je mixais puis j’ai composé. Il y a 4-5 ans, j’ai fondé le groupe Natsuko, un duo avec lequel on a gagné des concours, en France et en Belgique. On a fait des scènes, mixé aux Ardentes. Mon style, c’était l’électro french touch et l’elektroclash. Puis je me suis lancé tout seul sous le pseudo Virtek avec un album de techno plus sombre. J’ai ensuite été actif sous le pseudo Aliaxis avec un EP sur un label liégeois.Là, je mixe aussi à Durbuy, dans un restaurant, avec un collectif de DJ."

Ces deux-là étaient déjà amis de longue date. Ils se faisaient écouter leur son, parlaient musique. Il y a un an, ils l’ont senti: c’était "le" moment pour lancer un projet ensemble. North Echo était né. " Nos styles, très différents au départ, se sont rapprochés. Le timing était bon: on n’était plus dans nos projets perso" , indiquent-ils. Et le duo se complète parfaitement. Arnaud est le melody man et l’homme habitué des scènes, Gilles insuffle le rythme et apporte l’expérience du studio. "On se considère non pas comme des DJ mais comme un groupe de musique, des compositeurs." North Echo, c’est de la melodic techno, un des courants les plus populaires de l’électro. "On part d’une base de son et on travaille par itération, par effet rebond, mais aussi par association d’images. C’est un vrai travail collectif. On aime travailler les atmosphères, les ambiances, les mélodies. On aime aussi un son propre, soigné. C’est notre signature…" Dans leur studio privé, Arnaud et Gilles ont déjà composé près d’une dizaine de tracks qu’ils ont décidé de sortir deux par deux, des morceaux qui se complètent, se répondent. Le premier EP, "Monochrome", associé au morceau "Contraste", est sorti depuis quelques semaines sur les plateformes de streaming et sur les réseaux sociaux, avec déjà pas mal de succès et de retour. "L’EP suivant, Transhumance et Spectre, est sur le point d’être dévoilé. Et on recherche un label." Si le son est central dans leur démarche, l’image l’est tout autant.

Pour "Monochrome", ils ont réalisé un clip pro. grâce à l’expérience de Gilles, qui travaille dans l’audiovisuel. "On associe toujours notre musique à des images, à du visuel.C’est indissociable pour nous." Le tournage a eu lieu dans la région: sur la liaison Tihange-Tinlot, à la drève du château de Modave, à Petit-Modave et à Moha. Le prochain clip est en cours de création et le site de Latitude 50 à Marchin en sera le décor. Et la suite? La scène. Incontournable. "Depuis toujours, je ne fais que du studio , indique Gilles. Il y avait cette frustration de ne pas partager ma musique avec le public. On a envie de sortir nos instruments du studio." Pour Arnaud, habitué de la scène, c’est un retour aux sources qui l’emballe. "L’adrénaline de la scène, c’est magique! Ça marque…" North Echo pourra boucler d’ici peu un set d’une heure et postuler pour des festivals et des petites scènes qui leur "parlent", comme le Rockerill à Charleroi, l’Atelier rock à Huy ou le pub des Deux Ours à Modave… "On ajoutera une scénographie à notre prestation live, on travaillera l’ambiance, les jeux de lumière. On a faim de scène en tout cas."

Pour suivre le groupe: www.northecho.be