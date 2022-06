Un escape game pour découvrir les légendes du Condroz

En avril, le SI avait proposé trois formulesaux familles: à pied, à vélo et en voiture. "Nous avons laissé tomber le parcours deux roues pour des raisons pratiques. Il était difficile de savoir si les touristes allaient débarquer avec des vélos de ville, des vélos électriques ou des VTT."

Concrètement, au départ de Pont-de-Bonne, une boucle pédestre de 6km est prévue. Le parcours est parsemé d’énigmes, lesquels vous envoient d’un point à l’autre. Au bout du compte, il s’agit de résoudre une enquête principale et de revenir au point de départ dans un délai de trois heures. Et pour le circuit réservé aux voitures? "Le principe est identique, sauf qu’il s’agit d’une boucle de 40km qui vous emmènera dans les quatre communes."

Si aucun cadeau n’est à remporter, le SI envisage de publier sur sa page Facebook un classement des participants qui ont résolu l’enquête le plus rapidement.

Tous les jours de juillet et d’août, dernier départ à 13h en semaine et à midi le week-end et les jours fériés. PAF: 5 €/personne