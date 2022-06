Une maquette de Petit-Modave, placée aux Archives de l’État

Durant l’hiver des années 1996 et 1997, René Mathy décide de se lancer dans la réalisation d’une maquette de son ancien village, Petit-Modave. Ce hameau a aujourd’hui disparu afin d’assurer les qualités des eaux de captage. Les habitants sont partis et les maisons ont été démolies. La zone est désormais une réserve naturelle mais aussi le plus important site de captage d’eau de Belgique.