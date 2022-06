Un skatepark en béton attendu pour l’été 2023 derrière le complexe sportif de Vierset

1. À quoi ce skatepark va-t-il ressembler?

"Nous avons prévu un espace d’une superficie maximale de 20m X 30m, précise l’échevine de la Jeunesse, Magali De Meyer. Ce skatepark sera destiné aux niveaux débutant et intermédiaire, mais les experts doivent aussi y trouver leur bonheur. L’idée est qu’il ne fasse pas double emploi avec ceux de Clavier et Havelange tout proches. Nous souhaitons un skatepark en béton lissé, destiné à la fois aux skates, rollers, trottinettes et BMX. Le béton doit rendre l’infrastructure plus solide et doit permettre de réduire au maximum les nuisances sonores."

Pour concevoir l’infrastructure, les autorités communales veulent prendre le pouls des futurs utilisateurs. Dans la foulée du skatepark éphémère installé en mai 2021 à Vierset, un club "Trott & Skate" s’est créé. "Avec une dizaine de jeunes, nous sommes allés tester les skateparks de Clavier, Havelange, Cointe, le local Bastar à Liège (infrastructure couverte), Braives , précise l’animateur socio-culturel François Perniaux. Nous nous sommes aussi rendus à l’inauguration du skatepark d’Andenne qui est magnifique mais qui est aussi victime de son succès."

Le projet prévoit également le placement de bancs ainsi qu’un aménagement paysager. "Il doit s’agir d’un espace de convivialité" , insiste Magali De Meyer. "Un éclairage du site et le placement d’une caméra de surveillance ne sont pas prévus" , ajoute l’échevin des Travaux, Bruno Dal Molin.

2.Quel sera le coût du projet?

La majorité OSE a prévu un budget de 140000 € HTVA pour ce marché qui sera attribué selon le principe conception-réalisation. À titre de comparaison, le skatepark d’Andenne, en béton lissé et d’une superficie de 950m, a coûté 520000 € HTVA. "Nous n’avons forcément pas les capacités financières d’une ville, poursuit l’échevine. J’entends dire aussi que le prix du béton a augmenté de 30%." Si l’on s’en tient au budget annoncé, l’infrastructure ne devrait pas dépasser les 150 à 200 m. "Ce projet est financé sur fonds propres, ajoute Magali De Meyer. Comme nous avons déjà reçu des subsides sous cette législature pour les aires multisports de Modave et des Gottes, nos chances d’obtenir une aide régionale étaient minimes, voire nulles."

3.À quand l’ouverture?

"Je ne tire pas de plan sur la comète, mais nous aimerions pouvoir inaugurer ce skatepark pour l’été 2023" .En attendant, les jeunes Modaviens profiteront encore cette année d’une infrastructure éphémère en août. "L’expérience, qui n’avait engendré aucune nuisance, est renouvelée, précise François Piernaux. Ce parc éphémère sera installé au même endroit que l’an dernier, avec une disposition toutefois un peu différente." Deux stages y seront notamment proposés du 8au 12 août et du 22au 26 août.