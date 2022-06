Le bar tourne, les clients sont revenus mais Fred Maquet n’a pas encore retrouvé son rythme de croisière. Il faudra d’abord qu’il se réinvente et se réadapte pour continuer de faire exister son concept. « La crise sanitaire et les mois de fermeture ont fait beaucoup de tort à notre secteur évidemment. Il faudra des mois pour se remettre du Covid, analyse le Modavien. La clé, c’est de se réinventer sans cesse et trouver des idées originales pour élargir les publics qu’on peut toucher. Nous avons une clientèle de fidèles mais il faudra aussi aller en chercher d’autres. Les événements prévus cet été vont permettre de faire découvrir notre lieu et notre concept car je me rends compte que dans la région il y a encore de nombreuses personnes qui ne connaissent pas ou très peu. »