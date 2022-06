La 30e de la Cie Lazzi durant tout le mois de juillet au château de Modave

À première vue, on pourrait penser que ce choix s’inscrit dans le cadre du 400eanniversaire de la naissance du dramaturge français. Mais la réalité est un peu différente. "Nous avions prévu de jouer ce spectacle il y a deux ans, mais le Covid, et ses restrictions, en avait décidé autrement, précise la metteuse en scène Évelyne Rambeaux, qui incarnera le rôle d’Elmire, aux côtés de onze autres comédiens. Le spectacle a donc eu le temps de bien mûrir, avec une distribution parfaite."

Les spectateurs habitués des lieux retrouveront ainsi avec plaisir Stéphane Stubbé qui campera Orgon, alors que Thomas Linckx se glissera dans la peau de Tartuffe. Cette année, par contre, le comédien d’origine hutoise Christian Dalimier, occupé sur deux autres projets, fera l’impasse. "Tous les comédiens étant bruxellois, nous louons un gîte, cette année à La Commanderie à Strée, durant un mois. Ça renforce la cohésion de la troupe. Les spectateurs nous disent d’ailleurs souvent après coup que ça se remarque durant le spectacle."

La Salle des gardes comme scène

Alors que la Compagnie Lazzi a déjà joué dans différentes pièces du château, et même dans les dépendances, c’est, cette fois, dans la salle des gardes (la salle d’entrée de l’édifice) que se joueront les cinq actes de la pièce présentée pour la première fois en 1669. "Puisque le château date de la même époque, la salle des gardes aurait pu, avec un peu d’imagination, accueillir la troupe de Molière" , sourit Benoît Van Espen, le directeur du château de Modave. "En tout cas, cette salle avec ses cinq entrées possibles, et des comédiens qui vont et viennent, se prête parfaitement au Tartuffe", surenchérit Évelyne Rambeaux qui, "grâce" au Covid, a reçu pour la première fois des subsides de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour monter le spectacle.

Au total, ce sont 25 représentations qui sont programmées.Chacune d’entre elles se jouant devant au maximum 85personnes, ce sont quelque 1500 à 2000spectateurs qui sont attendus à Modave. "C’est avant tout un public régional, dont la moitié de fidèles, constate Benoît Van Espen. Chaque année, des gens réservent leurs places, sans même savoir le spectacle qui sera joué."

Du 5 au 31 juillet tous les soirs à 20h, les dimanches à 18h30. Relâche les lundis. Le billet d’entrée donne accès au château et à ses jardins. PAF: 20 € et 15 € (-26 ans).