Le prévenu est un Modavien de 61ans et il est poursuivi pour attentats à la pudeur et viols sur la victime, un Hutois de 57ans. Les faits se seraient déroulés entre 2009 et 2018. "Au départ, le prévenu se déshabillait devant la victime.Puis il lui a demandé des faveurs sexuelles tous les week-ends: des baisers, des caresses, des fellations et des relations sexuelles complètes" , explique la substitut du procureur du roi.

C’est lors de sa participation à un groupe de parole que le Hutois se serait confié sur les faits. Ses assistants sociaux l’auraient ensuite "forcé à aller porter plainte à la police" , explique l’avocate de la victime, soulignant également que son client était "dans un contexte d’emprise" vis-à-vis du Modavien. "Il avait peur de le dénoncer." Elle revient également sur les rapports des experts indiquant que le témoignage du Hutois est "crédible" et que le Modavien a "un comportement sexuel déviant" (il a également des antécédents judiciaires: deux condamnations pour des attentats à la pudeur sur des mineurs de moins de 16ans). L’avocate réclame 5000€ à titre de dommage.

Un refus d’assumer son homosexualité?

Pour l’avocat du prévenu, "le fait que la victime ait un retard intellectuel léger ne veut pas dire qu’il est incapable de consentir". Il estime que la confession de la victime concernant une relation homosexuelle forcée est " un mécanisme de défense de quelqu’un qui n’assume pas son coming out". La juge l’interroge tout de même sur les dires de son client qui, lui, nie toute relation sexuelle avec leHutois. "Je pense que ces deux hommes ont subi des carcans éducatifs assez proches. Mon client n’arrive donc pas non plus à reconnaître publiquement qu’il a des relations homosexuelles." L’avocat a plaidé l’acquittement.

La substitut du procureur du roi a, quant à elle, requis 4ans de prison, soulignant que les relations entre les deux hommes se faisaient dans la crainte que la victime avait envers le Modavien. "Il avait peur de refuser.Il explique que quand il refusait, le prévenu devenait plus agressif et violent."

Jugement le 24juin.