Modave: venez prendre une claque danoise aux Deux Ours

Chris Grey & The BlueSpand, fondé il y a plus de dix ans, fait un gros carton depuis quelques années, bien au-delà des frontières danoises, sur les stations de radio américaines, européennes et australiennes. La vidéo du trio Mammas Mammalaid a atteint le million de vues en seulement 10 jours et dépasse les 2,4 millions de vues aujourd’hui. Là, ils viennent de sortir leur dernier album et se lancent en tournée. Avec un cajon, une basse et une guitare pour seuls instruments, en acoustique, le trio funk, groovy et blues envoie du lourd. "En plus de la qualité musicale indéniable, ils ont un sacré humour, aiment le décalé. Ça groove et c’est difficile de ne pas se laisser emporter.Le chanteur a une voix rocailleuse de fou. Ils débarquent du froid mais balancent une musique black à l’américaine."

Fred Macquet a également sous le coude d’autres artistes, d’autres pépites à proposer dans les semaines à venir: le saxophoniste Ntoumos, les Belges de Stereo Grand, le groupe néerlandais Tristan, Edges et le guitariste jazz Guillaume Vierset (qui vient du cru), Chocolat Billy de France, The Heathen Apostles, groupe gothique américain… La salle des Deux Ours est aussi sur le point de booker Fredz, étoile montante du hip-hop québécois, très suivi par les jeunes sur les réseaux sociaux. "Je reste très éclectique et ouvert. La programmation est à la fois internationale et locale. Elle résulte de mes rencontres, de mon réseau, du bouche-à-oreille… Ici, aux Deux Ours, le monde est un village. Depuis septembre, il y a déjà eu plus de 60 concerts ici."

Music market ce 15 mai

Sachez aussi que les Deux Ours proposent pour la première fois, ce dimanche 15mai de 11h à 20h, le concept de Music Market. Les amateurs peuvent venir vendre ou acheter des instruments de musique, du matériel hi-fi, des platines, des enceintes mais aussi des vinyles… Il reste des stands (5 €/mètre courant).

www.deuxours.be