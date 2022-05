Pas de Modave September Festen 2022

Pour le comité du Modave September Fest, difficile en effet d’envisager sereinement une édition cet été. "On n’a pas encore validé officiellement mais la réflexion est déjà bien engagée pour passer cette année et reprendre en 2023. On ne veut pas faire un festival dans l’urgence. Et si quelque chose se fait en 2022, ce sera light" , révèle Pierre Crochet, membre de l’ASBLorganisatrice.

Les arguments d’un nouveau report (le troisième, après deux ans de Covid) sont nombreux. Tout d’abord la hausse des tarifs dans plusieurs postes importants (cachets des artistes, logistique, matériel…) "Nos mécènes sont de petites sociétés privées, pas de gros investisseurs. On se voit mal revenir vers eux pour leur demander une aide financière après deux ans de crise de Covid."

L’équipe doit aussi composer avec de nouveaux impératifs logistiques sur la place de Vierset. "On est arrivé à l’occupation maximale du site et on est à l’étroit. Par ailleurs, des piquets de parking fixes ont été placés et impliquent qu’on ne peut plus mettre la petite scène au même endroit, tout doit être réorganisé, repensé. On explore aussi la piste de déplacer le festival ailleurs, notamment au château de Modave mais cette option s’annonce compliquée. Il nous faut donc encore un peu de temps pour y voir plus clair."

Ensuite, cette année "sabbatique" sera aussi l’occasion de faire évoluer le festival. " On veut apporter un petit plus, imaginer un concept un peu différent, lancer de nouvelles collaborations, intégrer davantage les Deux Ours. Ça doit se préparer dès maintenant." Sans compter qu’il faut relancer l’équipe de bénévoles mise entre parenthèses pendant deux ans.

Mais les deux éditions annulées à cause de la pandémie n’ont pas ébranlé l’envie et la motivation de poursuivre le festival. "Oui, le Covid nous a mis des bâtons dans les roues. Mais il n’a jamais été question d’abandonner. Nous allons nous remettre au travail dès maintenant pour l’édition 2023", conclut Pierre Crochet.