Modave: Marie, jeune amoureuse de la littérature, lance sa librairie en ligne

La littérature, Marie en est tombée amoureuse dès sa première secondaire. "La prof de français nous avait demandé de lire “Made in Vietnam”, j’ai tout de suite accroché et ça m’a fait aimer la littérature sous toutes ses formes. Il m’arrive de dévorer un livre de 400pages en une journée. J’en lis en moyenne entre 50et 100 par an. Je sais que la lecture rebute pas mal d’adolescents. Et pourtant, elle permet d’améliorer notre syntaxe, notre grammaire et notre orthographe. Autant d’éléments qui peuvent s’avérer utiles dans la vie."

Actuellement, Marie propose une quarantaine de titres dans sa librairie virtuelle intitulée Sleipnir. "Ce nom désigne dans la mythologie nordique un cheval fabuleux à huit jambes capable de se déplacer au-dessus de la mer comme dans les airs, précise la libraire. Je laisse la chance à tout le monde, il y a des romans, des thrillers, des autobiographies ou des livres de jeunesse qu’on ne trouve pas, ou vraiment très, très peu, dans les librairies traditionnelles. Il s’agit d’auteurs belges, français, canadiens ou africains. Je trouve dommage que les lecteurs s’arrêtent trop souvent aux grands noms comme Nothomb ou King, car ils ratent alors de belles choses. J’ai par exemple adoré “L’incendie”, premier tome de la trilogie “À la fin de toute chose”, écrite par la Française Audrey Demange. À terme, j’aimerais proposer au moins une centaine d’ouvrages."

Alors qu’elle a lancé sa librairie il y a une quinzaine de jours, Marie glisse qu’elle a déjà vendu "quelques livres" . "Je consacre environ 1h30par jour à cette activité, précise cette ancienne élève de l’ILC d’Ouffet qui envisage de reprendre des études de droit. Il faut aussi gagner la confiance des internautes qui se méfient parfois des arnaques sur la toile."

Outre cette initiative en ligne, la jeune Stratoise, qui prend une commission de 25% sur chaque vente, envisage de se déplacer avec les ouvrages. Elle sera par exemple présente ce prochain dimanche à la salle Bois Rosine pour la bourse aux livres, vinyles et jeux de l’école Saint-Louis de Strée. Et si la lecture, aussi, formait la jeunesse?

www.librairiesleipnir.com ou 0472/296024.