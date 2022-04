Ce nouveau rendez-vous musical est l’initiative de Gabrielle Davroy, animatrice sur Classic 21 et compagne de Fred Macquet qui tient le pub culturel Les Deux Ours, à Modave. Passionnée de chant mais sans connaissances techniques, elle rêvait d’une chorale où chacun se fait du bien, "où on ne doit pas nécessairement connaître le solfège, savoir déchiffrer des partitions, où on ne doit pas répéter tout un répertoire en vue d’un concert de fin d’année, une chorale sans prétention, dans laquelle il n’y a pas d’ambition de performance, une chorale dont le seul objectif est de chanter en groupe, de prendre plaisir, de vivre la musique physiquement, où chacun est libre de prendre le train et d’en descendre quand il veut, sans obligation de régularité."

Elle en rêvait, elle l’a lancée… Le concept est sympa: chaque dernier mercredi du mois, à 19h30, aux Deux Ours, dont l’acoustique vaut le détour, les chanteurs se retrouvent pour une session autour d’un morceau qu’ils travaillent pendant 1h30. "Le but n’est pas de se produire devant un public mais de chanter ensemble, de vivre cet instant à fond, même si le projet peut déboucher par la suite sur des concerts. À voir…"

Pour encadrer ce groupe, Gabrielle Davroy peut compter sur l’aide et l’expérience d’Anne Guillick, musicienne et chanteuse de Terwagne, qui s’illustre régulièrement aux Deux Ours. Au piano, la cheffe de chœur mène la session, répartissant les voix, les harmonies, choisissant le niveau de difficulté, la tonalité selon les "voix" présentes. "Ça se fait au feeling."

Ce projet avait commencé quelques mois avant le confinement, permettant sept rencontres, avant d’être brutalement mis entre parenthèses pendant deux ans à cause du Covid. Maintenant que tous les feux sont au vert, les sessions peuvent reprendre, enfin. Un second démarrage que l’équipe espère définitive cette fois. La sauce a en tout cas pris dès le début. Les premières sessions ont accueilli jusqu’à 25 personnes qui ont chanté tour à tour Je vais t’aimer de Mike Brant, At Christmas time de Mariah Carey, Le Petit pain au chocolat de Jo Dassin. Bientôt, ce sera L’Amour en solitaire de Juliette Armanet ou Back to black d’Amy Winehouse. "On parcourt tous les styles, les époques, en privilégiant le français, par facilité. Et c’est ouvert à tous: ados, adultes, seniors… Plus on est, mieux c’est", insiste Gabrielle Davroy.

Ce qui est certain, c’est que ces sessions se veulent fun, ressourçantes, "du plaisir pur, comme si on chantait entre potes" . Et Anne, la cheffe de chœur, le vit tout pareil: "On s’éclate vraiment. La musique débouche aussi sur des fous rires.On ne se prend pas la tête, même si le but est que le résultat soit harmonieux, beau."

Ceux qui veulent donc se lancer dans l’aventure sont les bienvenus (et en particulier les hommes, moins nombreux): la prochaine session se déroule mercredi 27 avril à 19h30 (5€/session), aux Deux Ours, sur la place de Vierset. Et pour connaître le prochain titre qui sera travaillé en groupe, rejoignez la page Facebook "The Chorale".