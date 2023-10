Marchin : Chez Ruelle se raconte en musique avec la chorale Émotions (photos & vidéo)

La chorale Émotions est montée sur la scène de spectacle pour balayer les plus grands tubes de ces 100 dernières années. Un clin d’œil au centenaire du café marchinois. Du rock au blues en passant par la pop, le spectacle a séduit tout le public, de 7 à 77 ans. Créé en 2014, le groupe composé d’une vingtaine de chanteurs de tous âges, a assuré le show sur fond de chansons, de mises en scènes et de rires. Le public est conquis par le spectacle aux allures de cabaret comme avec Shirley et Dino interprétant Que je t’aime de Johnny Hallyday, la chanson Froufou ou encore les interventions ponctuées de Claudia Taronna. Mais la chorale ne rime pas qu’avec humour. Dans leur répertoire, les chansons d’amour offrent un moment d’émotion intense comme avec l’interprétation de Cover Me In Sunshine de Pink ou Et Bam de Mentissa.