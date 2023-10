Un logement dédié aux jeunes de 18 à 25 ans à Marchin

Un projet pilote mené en collaboration avec l’AMO (service d’action en milieu ouvert) de Huy. "Il y aura donc un suivi et un encadrement par leur équipe pour suivre les locataires. On a proposé une convention de deux ans entre l’AMO et le CPAS. Le loyer sera fixé à 20% des revenus du ménage avec une provision pour les charges de 100 € par mois et une garantie locative sous forme d’une épargne mensuelle. Le logement sera entièrement meublé et le bail durera 1 an renouvelable deux fois 6 mois." La priorité sera ainsi donnée aux jeunes qui se retrouvent face à des difficultés familiales, financières ou relationnelles.

Deux logements supplémentaires

Du côté de l’opposition, c’est carton plein, le point a été approuvé à l’unanimité. Le projet répond à un besoin criant et il serait même de bon ton de les multiplier. "Est-ce que le deuxième appartement au premier étage du bâtiment sera également voué à la même affectation ?", questionne André Struys, conseiller communal écolo. "Oui, c’est l’idée", répond Stéphanie Bayers.

Actuellement, Marchin dispose donc de trois appartements pour venir en aide aux personnes dans des situations précaires. Et la Commune n’est pas en reste pour proposer davantage de solutions. "Il y aura aussi la possibilité de créer des logements au-dessus du bâtiment de Belfius, rue Joseph Wauters", ajoute Gaëtane Donjean, échevine du Logement et des Affaires sociales.