Signé anonyme: coup de projecteur sur les artistes masqués dans une expo à Marchin

"Mon nom est personne." Ainsi Ulysse s’est-il présenté au Cyclope pour échapper à son destin. Elles aussi, leur nom est personne: toutes ces œuvres anonymes qui sommeillent au fin fond des réserves de musées. Nom d’auteur? Inconnu. Voilà pour la carte d’identité. Et les œuvres artistiques sans signature foisonnent de plus en plus à l’heure de l’intelligence artificielle. Dans la rue, sur le web, dans les médias, les graffeurs, street artists, "hackivistes" ou "activités" se multiplient. Le centre culturel Oyou a ainsi décidé de mettre en lumière la question de l’anonymat en art mais aussi dans la société, à travers une exposition collective, “ Signé: Anonyme ”. "Le point de départ de ce projet c’est le livre de Michel David, “ Anonyme, sa vie, son œuvre ”, explique Emmanuel D’Autreppe, en charge des arts plastiques. C’est une réécriture de l’histoire de l’art comme si toutes les œuvres anonymes avaient été de la main d’un seul et même auteur ou autrice qui aurait traversé les âges et les continents." L’auteur, présent à l’inauguration, est venu spécialement de Paris pour parler de son ouvrage. "C’est en me baladant dans les musées et en voyant toutes les œuvres anonymes que j’ai eu cette envie d’en faire un livre, sourit-il. Le plus compliqué, ça a été au niveau des droits de reproduction. Ce travail m’a permis de commencer une collection de photos anonymes. J’ai commencé à rechercher aussi des images dans les brocantes."