Marchin organise 6 ateliers informatiques gratuits destinés aux seniors

Deux nouveaux membres

Autre point d’inquiétude: le centre médical de garde situé à Neupré. "Les seniors ne sont pas satisfaits de l’emplacement géographique et on aimerait pouvoir nous rendre à celui de Huy mais visiblement ils ne sont pas prêts à nous accueillir", regrette André Jadot. Réponse apportée par Adrien Carlozzi, le bourgmestre. "On préférerait évidemment en avoir un sur notre commune mais Marchin n’est pas Huy ou Neupré. On a quand même la chance d’être très proche de l’hôpital régional et je n’ai jamais entendu qu’on refusait des Marchinois au poste de garde hutois."

Enfin, les Marchinois de plus de 65 ans, ont également attiré l’attention du conseil communal sur la question de la sécurité des usagers faibles mais aussi sur l’augmentation du coût de la vie. Tout le monde est touché et les aînés ne sont pas épargnés. "J’ai vu un homme ne pas savoir s’acheter une boisson lors du goûter de Noël que nous avons organisé à la maison des solidarités", compatit André Jadot. Et c’est aussi pour cette raison que le CCA œuvre au quotidien à travers différentes actions. "Nous avons organisé les noces d’or, notre barbecue annuel, le goûter de Noël mais nous participons aussi à la chasse aux œufs, à la distribution de paniers pour les plus de 85 ans et ce samedi, nous prendrons part à l’organisation du goûter pour les aînés et leurs familles, détaille le président qui assure vouloir organiser une journée d’excursion pour les seniors dans le courant de l’année 2024. On voulait le faire cette année mais on n’a pas eu le temps." Le projet est donc, cette fois, lancé. Et pour l’aider, deux nouveaux membres ont prêté serment ce lundi soir, venant ainsi gonfler les rangs des aînés: Renée Pierrard et Philippe Thirion, dit "Titi".