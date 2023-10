Le bourgmestre de Marchin: "Le distributeur Belfius ne disparaîtra pas tant qu’on n’aura pas de solution"

En décembre 2022, Belfius, la dernière banque rescapée de Marchin depuis la fermeture de la banque ING en 2021, prenait la décision de quitter le village. Une situation qu’Adrien Carlozzi, le bourgmestre, avait anticipée en entamant des négociations avec Batopin et Bpost. Pour rappel, Bpost est légalement tenu d’installer un distributeur lorsqu’il n’y en a plus aucune en activité sur le territoire d’une commune. Batopin est, quant à lui, le regroupement des quatre grandes banques (Belfius, ING, BNP Paribas Fortis et KBC) et vise également le même objectif.