"La Fureur de Lire" : l’auteur Frédéric Saenen rencontrera les lecteurs au Bistro de Grand-Marchin

1. "Les histoires du mercredi".

Le mercredi 11 octobre, de 13 h 45 à 14 h 30, à la bibliothèque de Marchin et de 15 h à 15 h 45 à celle de Modave et le mercredi 18 octobre dès 15 h à la bibliothèque de Clavier. Là, l’idée est de faire découvrir des histoires et des livres aux enfants, dès 5 ans, "mais plus jeunes et plus vieux, ça marche aussi", sourit Nicolas Fanuel, bibliothécaire-responsable.

2. Une rencontre littéraire avec Frédéric Saenen, en collaboration avec le centre culturel OYOU.

Frédéric Saenen est un auteur liégeois, qui a publié, en 2017, L’enfance unique. Où il raconte son quotidien de fils et petit-fils (unique) à la rue de Ruy, à Grâce-Hollogne. Un hommage à ses grands-parents maternels, mais aussi au wallon qui ponctue les pages de son récit. Il viendra parler de ça, de ses autres titres et plus encore, au Bistro de Grand-Marchin, le vendredi 13 octobre à 20 h (repas campagnard possible dès 18 h 30, sur réservation).

3. Petit-déjeuner des coups de cœur littéraire.

Trois à quatre fois par an, des lecteurs se retrouvent pour parler de leurs coups de cœur. Qu’ils soient récents ou anciens, liés à des livres empruntés à la bibliothèque ou pas…, le but est juste de partager en toute décontraction, de donner envie aux autres de découvrir un auteur ou un style. Cette rencontre, à la bibliothèque de Marchin de 8 h 45 à 10 h, sera animée par Marie-Françoise Jaco-Lepape, du cercle de lecture de la bibliothèque (qui se réunit une fois par mois de septembre à juin). Les bibliothécaires livreront aussi leurs coups de cœur et tiendront compte de ceux des participants dans leurs choix de nouveautés à acquérir. Café, jus, croissants et confiture sont prévus (1,5 €, inscription souhaitée).

Infos et réservations au 085/27 04 21 ou via bibliotheque@marchin.be