Le public en mouvement aux "Moments de cirque" à Grand-Marchin: "Le bilan est très positif"

L’année prochaine, l’équipe devra jongler avec une organisation plus importante mais on ne réinvente pas la roue pour autant. "Chaque lieu aura une grande forme. Liège a par exemple déjà trouvé son spectacle. Les dates sont déjà calées et la soirée d’ouverture de ce festival se jouera à Marchin. Nous prévoyons des bus qui viendront de Liège et de Namur. On gardera également un rendez-vous dédié au monde professionnel. Cette année nous avons accueilli une soixantaine de personnes pour débattre et discuter autour de la thématique de l’architecture."

Investir de nouveaux lieux

Cette fois encore, l’ASBL marchinoise a réussi son pari en proposant une programmation étonnante de performances spontanées et déambulatoires alliant musique, danse et acrobaties. Une "explosion" de 17 représentations proposées par 13 compagnies internationales pendant trois jours avec cette même envie, faire vivre aux publics une expérience unique autour des arts circassiens. Des étapes de travail, des premières et des dernières de spectacle ont ainsi envahi tous les lieux possibles et imaginables: sur la scène, en extérieur, dans la salle polyvalente ou encore à la Maison du cidre, rue de Triffoys. "Pour les prochaines éditions, nous avons la volonté d’amener le public dans différents lieux comme l’école de cirque, l’atelier de décor et pourquoi pas aussi investir l’église de Grand-Marchin. On pourrait y envisager des propositions circassiennes plus légères", réfléchit Olivier Minet. Parce que tous les lieux peuvent donner vie au cirque et à la culture. La preuve durant ces trois jours de festivités.

Petit coup de cœur pour la compagnie “Be flat” qui a construit son spectacle déambulatoire en quelques jours seulement dans le bistro de la Maison du cidre. À mi-chemin entre le cirque acrobatique et le parkour (l’art du déplacement), la compagnie emballe son public au son d’une musique explosive. Les Circassiens parcourent inlassablement leur espace de jeu pour faire (re)découvrir aux spectateurs les lieux de manière insolite.

La compagnie embarque son public et on a plus qu’une seule envie, c’est d’embarquer avec eux pour de nouvelles aventures, de nouvelles découvertes, faire partie de ce groupe soudé qui nous montre qu’ensemble, on peut réussir des choses incroyables et rêver avec un sentiment de légèreté. Parce que le cirque est un doux mélange d’incroyables efforts, de sensibilité, de prouesses, de magie, d’émotion, d’absurdité, de fragilité.

Latitude 50 a mis son public en mouvement ce week-end pour que chacun se sente vivant. La deuxième édition de "Moments de cirque" a conquis et trouvé son public. Le festival s’annonce désormais comme un rendez-vous incontournable à Marchin et ailleurs. Des moments complètement "cirques" à renouveler.