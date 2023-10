Le café "Chez Ruelle" à Marchin a soufflé ses 100 bougies

Prononcez le nom du café "Chez Ruelle" devant un Marchinois et vous verrez ses yeux pétiller, un sourire se dessiner sur son visage et quelques anecdotes fuseront. Une véritable institution qui trône fièrement sur la place de Belle-Maison, telle la proue d’un bateau immobile, depuis cent longues années. Et le plus merveilleux dans cette histoire, c’est que le café appartient toujours à la famille Ruelle, depuis trois générations. La Commune de Marchin a tenu à mettre un coup de projecteur le 6 octobre dernier marquant ainsi officiellement le passage à la centaine du bistro de village. "Un soir, après un conseil communal, il y a quelques mois, on parlait justement de cet anniversaire autour d’un verre et Jean-Pol Ruelle m’avait expliqué que c’était le 6 octobre 1923 que ses grands-parents avaient signé l’acte d’acquisition du bâtiment, raconte Adrien Carlozzi, le bourgmestre marchinois. Je me suis dit que cette date marquante devait être fêtée. On a la chance d’avoir un café centenaire qui participe à la vie associative et locale du village donc on voulait marquer le coup."