La fête au pressoir à Marchin : nouvelle formule avec l’ASBL La Pince (photos et vidéo)

La fête au pressoir, c’est une festivité locale bien connue lancée en 2008 par Roger Divan, chez lui, rue de Triffoys, au sein de sa Maison du Cidre. Objectif ? Une rencontre conviviale et gustative pour mettre en avant le circuit court et le tout autour de la star d’un jour : un ancien pressoir en bois. Toute une histoire qui remonte à 1973. Roger Divan était alors de passage dans la Loire, bien loin d’imaginer qu’il ramènerait de son voyage un pressoir hors service appartenant à un vigneron, qui reprendrait vie en terre marchinoise. Quelques années et restaurations plus tard, le pressoir donnera au Marchinois les premiers litres de jus de pomme. Une histoire de passion qui dure toujours aujourd’hui… Si l’événement ne s’était plus déroulé depuis 2018, l’ASBL La Pince a décidé de relancer la machine cette année. "C’était important pour nous de relancer cette fête locale. C’est l’essence même de notre ASBL, explique François Noirhomme, le président. On avait envie de donner une nouvelle dynamique en apportant des choses en plus. C’est pour ça qu’on a voulu proposer un petit marché artisanal. On a pour vocation de proposer des manifestations qui sont multi-artistiques et qui touchent à différents domaines pour créer des ponts entre les secteurs."