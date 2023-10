Marchin : Moments de cirque, balades et fête au pressoir ce week-end

Ce week-end, Latitude 50 vous donne rendez-vous pour Moments de cirque. Un événement qui réunit 10 compagnies pour 17 représentations. Sur la place de Grand-Marchin, mais pas seulement. Cette année, le cirque s’exporte rue Triffoys, 1 où la Maison du Cidre ouvre ses portes. "C’est dans le cadre du partenariat que nous avons lancé avec Latitude 50, précise Roger Divan. On accueille la compagnie Be Flat, qui a imaginé un spectacle unique en s’imprégnant du lieu." Mais le cirque ne sera pas le seul divertissement du week-end. Amoureux de son village et producteur de cidre, le Marchinois proposera également d’autres animations. "Il y aura deux balades le dimanche où les personnes inscrites partiront du site de Latitude 50 jusque chez moi. À travers cette promenade de 30 minutes, on va pouvoir découvrir le patrimoine bâti et le patrimoine naturel. C’est aussi l’occasion de raconter l’histoire du village à travers son architecture." Une jolie façon de (re)découvrir Grand-Marchin et de déguster un verre de cidre artisanal à l’arrivée pour s’assurer que l’adage "après l’effort, le réconfort" est toujours vrai. "L’ASBL La Pince investit également le lieu cette année avec la fête au pressoir. Les visiteurs auront ainsi la possibilité de voir un ancien pressoir en bois qui sera en fonction pendant le week-end. C’est la première fois qu’on mêle les deux événements."