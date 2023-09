Le comité de Vyle-et-Tharoul va faire goûter sa bière, la "Vylaine", au cours de sa Balade bières spéciales

Cette bière blonde, d’une couleur trouble, se rapproche des parfums d’une bière IPA sans être trop prononcé en houblon. Avec 4,6 degrés, attention que la Vylaine n’est pas une pils son goût est bien plus complexe et recherché. "Nous avons voulu que notre bière soit à l’image de nos événements, c’est-à-dire conviviale et accessible à tous." La Vylaine est brassée dans la microbrasserie locale Party Rock située à Terwagne (Clavier). La production actuelle s’élève à 400 bières, le maximum que la brasserie peut se permettre. Ce samedi sera donc le premier test au grand public.

Quatre stands, douze bières

Le départ de cette balade est prévu pour 16 h à l’ASBL Devenirs, rue du Parc. À partir de là, les participants auront l’occasion de suivre un parcours de 5 km avec, cette année, un tracé plus naturel. "Nous voulions proposer un parcours plus en sécurité sans passage sur route mais aussi bucolique pour les marcheurs dans un cadre champêtre." Au fil du chemin, quatre stands les accueilleront avec trois bières disponibles à chaque arrêt. Les participants devront alors en choisir une par stand. Des fruitées, des légères, des houblonnées: tous les types de bières seront là, de quoi satisfaire tout le monde. Ce sont quatre brasseries locales qui seront représentées à ces stands: la Brasserie du Caméléon, la NPB Nanobrasserie, la brasserie Atrium et la Brasserie Du Borinage. Bien évidemment, à la fin de cette balade, les marcheurs auront l’occasion de manger un pain-jambon cuit au barbecue. Le prix de participation est de 20 €. Il donne accès aux quatre bières de la balade, à une Vylaine et une soupe locale revigorante. Pour ceux qui désireraient goûter les bières qu’ils n’ont pas eu l’occasion de découvrir pendant la balade, ceci sera tout à fait possible pendant la soirée au prix de 4 € la bière (la Vylaine aussi). Le nombre de participants est limité, toute réservation se fait exclusivement par SMS ou par mail.

Quant aux bénéfices de l’événement, ceux-ci iront dans le financement des autres activités du comité. "Nous aimerions réorganiser la Saint-Nicolas des enfants notamment. Le but est de pouvoir continuer à offrir aux habitants des activités durant l’année." clôture Nicolas Pogorzelski.

Infos sur le page Facebook de l’événement et du groupe "Les Vylains". Inscriptions au 0473/72 45 15 ou sur lesvylains@hotmail.com