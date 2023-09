Les rénovations énergétiques du centre culturel et de la salle de sport du fourneau sont mis en stand-by à Marchin

Lors d’un appel à projet du ministre Henry (climat) en début d’année 2022, les Communes qui rentraient un dossier pouvaient bénéficier de subsides de la part du SPW pour la rénovation énergétique de bâtiments sur leur territoire. L’occasion pour Marchin de s’attaquer à deux bâtiments: le centre culturel et la salle de sport du Fourneau. Lors de l’inscription des montants, l’évaluation pour les deux projets était d’environ 300 000 €, avec 70% de subsides pour chacun (350 000 € pour le centre culturel et 264 000 € pour la salle du Fourneau). "Aujourd’hui, ces montants ne sont plus du tout les mêmes, s’est exprimé Adrien Carlozzi à l’assemblée du conseil communal lundi. Pour la salle de sport, on arrive à un estimatif de 750 000 € et plus de 1 600 000 € pour le centre culturel, ce qui paraît gigantesque." Le bourgmestre explique ensuite les raisons de telles hausses sur les montants. "D’une part, on a l’inflation. Comme chez les particuliers qui veulent faire bâtir, s’ils ont un devis datant d’il y a un an ou deux, ils peuvent faire fois deux aujourd’hui. D’autre part, il y a l’exigence des appels à projets en termes d’atteinte de performance énergétique. On exige des matériaux qui sont peut-être, dans la philosophie excellents, mais en réalité, on nous vend un chat dans un sac."