Top départ pour Safran et son investissement de 50 millions à Marchin (photos et vidéo)

Reconvertir un site industriel délaissé

Mais comment cet investisseur a-t-il atterri à Marchin ? "Safran souhaitait ramener sa production au sein du groupe et ne plus dépendre d’un producteur étranger, explique le Marchinois Éric Lomba, avec sa casquette de député wallon. Le nombre de fois où j’ai rappelé à la Région wallonne d’intégrer le site de Marchin dans les sites à valoriser… Je n’ai laissé personne tranquille avec ça." Safran cherchait un lieu de production proche de Milmort où l’entreprise fait travailler 1500 personnes, la société l’a trouvé le long de la chaussée des Forges là où il y avait une surface d’environ 10.000m2 à sa disposition.

"La conception est faite à Milmort, mais nous ne maîtrisions pas la production, a expliqué le directeur de Safran, François Lepot. La géopolitique a énormément changé, on ne peut plus travailler avec la Russie. Il est difficile désormais de travailler avec la Chine. Là, on va reprendre en local la fabrication de nos produits ; ça rassure nos clients." En créant de l’emploi mais aussi en permettant de reconvertir des friches industrielles. "Le site était à l’abandon, il va devenir un fleuron technologique. On va y faire ce qui se fait de mieux au monde."

Une fois les travaux d’aménagement réalisés, l’usine marchinoise permettra de produire 2000 aubes par jour. Une aube ? C’est un composant-clé, présent dans les modules aéronautiques de Safran Aero Boosters. L’usine disposera de moyens techniques digitalisés, elle emploiera une centaine de personnes. Les travaux d’aménagement ont été confiés à l’entreprise Galère. Safran a décroché son permis en août, le chantier démarrera en septembre.

Rapidement fonctionnel

Ce lundi après-midi, les ministres Christophe Collignon, Willy Borsus, Frédéric Daerden, Christie Morreale ainsi que le secrétaire d’État Thomas Dermine accompagnés des Marchinois Adrien Carlozzi, bourgmestre, et Éric Lomba, député wallon, ont participé au lancement des travaux. Tous saluant l’investissement à Marchin. Le secrétaire d’État Dermine a épinglé l’intérêt d’avoir des friches industrielles à revaloriser alors que la ministre Morreale félicitait les investisseurs d’avoir misé sur la Wallonie.

Reste maintenant à aménager le site qui devrait être fonctionnel rapidement. C’est aussi le souhait de Safran. Le bâtiment sera terminé en mars 2024 et l’entreprise opérationnelle début 2025.