Gros Cœur, psychédélico-exotique

C’est dans le cadre de la Biennale de la photographie, organisée par le centre culturel de Clavier, Marchin et Modave (OYOU) que le groupe Bruxellois a été invité à clore un samedi d’exposition. Installés avec leurs instruments dans les quelques mètres carrés du kiosque, ils ont joué devant un parterre de spectateurs épars qui se la jouait "garden-party", chillant sur la pelouse de la place de Grand-Marchin, au soleil couchant.

L’énergie déployée par le quatuor dénotait par rapport à l’ambiance "bain de soleil" et indolence qui se dégageait du public. Mais le groupe a fait le job et a visiblement pris plaisir à proposer ses compositions planantes ou groovy, marquées par des percussions entraînantes, des lignes de basses profondes alliées à une guitare dansante.

Bémol, la voix lascive s’effaçait bien trop derrière les instruments ; les paroles n’étaient par conséquent pas toujours audibles. La sonorisation en plein air a ses défauts.

Peu importe, les ritournelles entêtantes ont finalement gagné, petit à petit, les spectateurs. On a même vu quelques silhouettes se trémousser en rythme. Il y avait comme une sensation de vacances sous les tropiques qui émanait de leur prestation léchée et pour autant originale. Gros Cœur propose une musique qui sort des sentiers battus. Euphorisante, elle invite en douceur et en finesse à danser. En témoigne leur titre Java, un appel du pied à bouger les nôtres. "Le premier critère, c’est la qualité et ce qu’ils proposent", c’est ce qu’explique Christophe Danthinne, le directeur du Oyou, pour qualifier la façon dont le centre culturel a choisi les groupes qui se sont succédé durant cette Biennale de la photographie. Une réflexion qui colle parfaitement à Gros Cœur.