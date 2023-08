Biennale de photographie en Condroz à Marchin: des promenades pour "relier le vivant"

Promenade artistique

Proposée sous la forme d’une promenade artistique, cette 11e édition de la Biennale de photographie invite à sillonner la commune de Marchin au rythme lent de ses pas, à la découverte d’univers uniques et singuliers dans des lieux insolites. "Le principe est de sortir du musée, explique Christophe Danthinne, directeur de Oyou. L’art n’a pas l’habitude d’être nomade. Ici, les artistes investissent des lieux iconiques ou patrimoniaux. Ils vont chez l’habitant. Notre volonté est de sortir de notre confort et d’aller à la rencontre des autres, les artistes, le public, les Marchinois."

Favoriser la mobilité douce

Autre volonté manifeste des organisateurs de la Biennale: celle de réaffirmer leur souci de l’environnement en favorisant notamment cette mobilité douce. Événement proposé en plein air sur une boucle de 10 kilomètres, la promenade va à la découverte d’une vingtaine d’expositions qui réunissent des photographes belges et étrangers avec la particularité de mettre davantage en avant la génération émergente ainsi que les talents de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Plus d’expos, plus concentrées

Travail de reportage, itinérant, intimiste, expérimental, poétique, installations, travail engagé qui questionne, les propositions emmènent le public sur des chemins de traverse, loin de la vie agitée des villes. "Il y a plus d’expositions que le éditions précédentes mais très concentrées et plus petites, commente Emmanuel Dautreppe, directeur artistique. Notre volonté est de faire de cette biennale un événement à taille humaine dans des très petits lieux." Sous-jacents ou inclus dans le parcours, la légèreté et le bonheur de vivre, deux thématiques récurrentes à la Biennale.

Accueil à la Cure, place de Grand-Marchin, 5. 085/41 29 69. biennaledephotographie.be-oyou.be