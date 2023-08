Michel Thomé a grimpé trois fois le Mont Ventoux la même journée

Après avoir réussi l’exploit de gravir 66 fois le Mur de Huy pour 8 930 mètres de dénivelé positif en 2018 ou encore après avoir traversé l’Europe de Nordkapp (Finlande) à Tarifa (Espagne) en 89 jours en 2021, Michel Thomé s’est attaqué cette fois au Mont Ventoux. "Mon but était d’arriver à grimper les trois routes qui mènent au sommet du Mont Ventoux dans la même journée (NDLR: on appelle ça"un cinglé", véridique), raconte celui qui est aussi directeur général à la Commune de Marchin. J’ai dû faire des choix stratégiques pour bien gérer l’effort, mais aussi la chaleur avec 38° annoncés en bas, et 25 en haut ce 12 juillet, mais seulement 11 en fin d’après-midi. Premier choix à opérer: l’ordre des montées. Je décide de commencer par celle réputée la plus difficile, Bédoin, pour enchaîner ensuite par Malaucène, d’une difficulté similaire mais plus sécurisante en raison de sa largeur, et terminer par la plus “facile”, Sault."