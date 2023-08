La camionnette de Matthieu et Romain va vous tirer le portrait pendant cinq jours à Marchin

L’Obscura Machine, c’est le projet de deux passionnés de photo: les Français Romain Cavallin et Matthieu Cauchy. "Notre projet est né pendant le Covid, explique le premier, qui vit à Bruxelles. On voulait trouver le moyen d’aller à la rencontre des habitants." Pour recréer du lien, pour leur expliquer la photographie aussi. Difficile de se déplacer alors qu’on ne pouvait circuler librement sur le territoire français à cause de la pandémie. Alors ? Les deux comparses ont aménagé une camionnette en y encastrant un appareil photo sur ses portes arrière. Et à l’arrière de l’habitacle, un labo photo qui leur a ainsi permis d’expliquer le principe de la photographie mais aussi… de développer les bobines et d’imprimer les photos. Des panneaux solaires leur ont permis d’être indépendants en électricité et ils avaient des réserves d’eau. Pendant trois ans, de mars à août, les deux artistes ont traversé le pays du Clermontois, l’agglomération du Beauvaisis, et une partie de la vallée de la Somme à la rencontre des habitants. Ils leur proposaient de leur tirer le portrait, mais aussi de participer au développement des épreuves. "On était sur les routes deux semaines par mois." Durant ces trois années, ils ont rencontré entre 2 000 et 3 000 personnes et en ont photographié entre 1 000 et 1 500. Des personnes de tout âge, de tout public. Autant des enfants que des personnes âgées à qui ils offraient une photo. L’autre ? Ils l’archivaient. Avec cette grande collection de photos, tous deux ont constitué une archive vivante des territoires traversés. D’autant plus que leurs photos étaient accompagnées de son vers lequel ils renvoyaient via un QR-code.

Là, c’est la première fois que Romain et Matthieu passent la frontière. "On a tous deux étudié à l’école le SeptanteCinq, à Bruxelles", explique Romain. Et ils y ont eu comme professeur le fils d’un des fondateurs de la Biennale marchinoise. "Nous sommes à Marchin depuis ce mercredi soir jusque dimanche. On va circuler." Sur un itinéraire qui n’est pas encore précis, qui s’élaborera en fonction des rencontres mais "on va coller au parcours de la Biennale".

Un conseil ? Si vous croisez leur camionnette, arrêtez-la, arrêtez-les, papotez, racontez-vous et laissez Matthieu et Romain vous découvrir et vous photographier.