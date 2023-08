Recharger son vélo électrique gratuitement ? Oui, c’est possible à Marchin

Ces aménagements vélos, Marchin les a imaginés car oui, il y avait une demande de la part des Marchinois, amateurs de déplacements à vélo, mais surtout "on a décidé d’avoir une réflexion sur l’électrique. On pense tout doucement à développer ces projets-là." Tiens, et des recharges pour voitures électriques ? "On n’a pas encore eu la réflexion mais c’est prévu au sein du service mobilité. On va aménager la place de Belle-Maison et on l’a juste évoqué dans le cadre de l’aménagement de places de parking."