Safran a décroché son permis et s’installera bien dans la vallée du Hoyoux à Marchin

Safran, c’est un groupe international qui est actif dans différents domaines, dont l’aéronautique et les systèmes de défense. La Belgique accueille une de ses filiales, Safran Aero Boosters, qui est spécialisée dans la fabrication de moteurs d’avion. Si Safran confiait la fabrication des ailettes (appelées "blades") de moteurs d’avion à l’étranger, la crise énergétique, le Covid et le rachat de ses sous-traitants par des entreprises concurrentes ont poussé le géant mondial à décider de reprendre localement la production de ces ailettes en titane. Et c’est cette production que le site marchinois accueillera dans une usine de 10 000 m2.

Pourquoi avoir choisi Marchin ? Autant réhabiliter un site industriel qui existe plutôt que de construire du neuf. Safran Blades a aussi choisi Marchin car les halls HP3 et HP4 d’ArcelorMittal ont l’avantage d’avoir une puissance électrique suffisamment élevée. De plus, il y a toujours une opportunité d’expansion car la taille du site marchinois le permet. Safran pourra se déployer tout comme, aussi, accueillir des entreprises partenaires ; ce qui permettrait de créer un écosystème de l’aéronautique. Enfin, l’entreprise voulait ne pas être trop éloignée de son siège social, qui est situé à Milmort.

La direction de Safran Blades a déjà rencontré les riverains et les a rassurés sur les éventuelles nuisances. Assurant qu’il y en aura peu, à cause de la qualité des isolants prévus, de l’usinage ultra-discrète et de l’absence de ventilations vers l’extérieur. Et le charroi ? L’entreprise annonce deux camionnettes par jour entrantes et sortantes. Simplement parce que les ailettes produites seront de petite taille.