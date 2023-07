Marchin dit "non" au Schéma de développement territorial

Un concept de centralité qui pose problème

Par exemple, ce qui pourrait vraiment poser problème du côté de Marchin, c’est le concept de centralité, selon lequel les commerces et les différentes facilités doivent être accessibles en 10 minutes, à pied ou à vélo. "Et chez nous, le seul endroit qui peut être considéré comme une centralité, c’est la place de Belle-Maison et ses alentours." Et donc, selon le SDT, tous les terrains qui ne se trouvent pas dans ce fameux rayon de dix minutes, "ne pourront plus être bâtis à partir de 2050. Ce qui risque de représenter de grosses pertes pour les propriétaires." Fâcheux.

Autre problème: "Ça fait 4 ans que la Région travaille sur le SDT. Et nous, on a seulement 30 jours pour rendre un avis. C’est un peu court." Et puis, une consultation est en cours. "Elle n’est même pas encore terminée. Et donc, on devrait se prononcer sans avoir l’avis des citoyens." Bref, te veel is te veel et le groupe PS-IC ne veut pas de ce SDT, "même si les intentions de départ sont bonnes".

Du côté du groupe d’opposition Écolo, on partage le même point de vue que la majorité, mais on se veut plus mesuré. "On ne s’opposera pas au SDT, car on est favorable à la philosophie du projet, détaille Frédéric Devillers. Mais on se rend compte qu’il y a effectivement des problèmes. C’est pourquoi on soutiendra le SDT, moyennant les réserves émises par l’Union des Villes et des Communes." Ce à quoi la majorité a répondu que, elle aussi, était favorable au projet. Mais qu’en l’espèce, elle ne pouvait pas l’accepter.

On vous passe les détails, mais ça a pas mal discutaillé. Toujours de manière cordiale, ceci dit. Le bourgmestre, Adrien Carlozzi, reprochait notamment au SDT son manque de clarté: "On nous vend un chat dans un sac", a-t-il déclaré. Du côté d’Écolo, on a même demandé une suspension de séance pour que le groupe puisse éventuellement revoir sa position. Et au final, le groupe PS-IC, rejoint par le MR et GCR, a voté "pour" le refus du SDT. Quant à Écolo, le groupe s’est finalement abstenu sur le point.

Mais encore

Une motion pour le maintien des trains IC à Statte

Les conseillers communaux marchinois arrivent un peu après leurs homologues wanzois et hutois mais, eux aussi, ils ont voté une motion, pour le maintien des trains IC à Statte. «On a repris la motion wanzoise, qu’on a adaptée à la sauce marchinoise, détaille le conseiller Éric Lomba. Ça ne fera pas de tort qu’on mette aussi la pression sur ce point-là.» Le texte a été approuvé par l’ensemble des conseillers.

Un plus gros subside pour la fête de la musique

Le subside alloué à l’occasion de la Fête de la musique, qui était jusqu’ici de 2 000 €, sera dorénavant de 3 000 €. «C’est un événement qui prend de plus en plus d’ampleur, c’est pourquoi nous avons décidé d’accéder à la demande de l’organisation», détaille l’échevine des Festivités, Justine Robert.

Trois échevins à titre honoraire

Lors du huis clos, il a été décidé d’accéder à la demande des anciens échevins Pierre Ferir, Marianne Compère et Philippe Vandenrijt de devenir échevins à titre honoraire. «Ce sera officialisé lors du conseil communal qui aura lieu au mois de septembre», avance l’échevine Gaëtane Donjean.

199 000 € pour rembourser les dégâts des inondations

À noter que la Région wallonne a octroyé un subside de 199 000 € à Marchin dans le cadre des réparations dues aux inondations de 2021.