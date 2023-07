Fête de la ruralité à Vyle-et-Tharoul: une vitrine pour le cheval de trait ardennais

Mais la Fête de la Ruralité, ce sont aussi les animaux de la ferme et parmi les veaux, vaches, lapins et moutons, sans doute le plus noble, celui qui a fait les beaux jours du labour et du maraîchage: le cheval de trait. Ce type d’événement reste l’occasion de mettre en avant une race bien belge, le Trait Ardennais. C’est la mission que se donne Damien Devillers, au sein de l’ASBL Les Éleveurs Liégeois. "Nous assurons la promotion du cheval de trait en province de Liège, explique celui qui est aussi responsable de l’animalerie de la Fête. Nous organisons deux activités par an, de l’attelage et du modèles et allures, ici à Vyle-et-Tharoul et à la foire agricole de Battice."

C’est donc lui qui a réuni ces chevaux musculeux à la robe bai ou rouan brillante. Ils patientent placidement, attendant qu’on débatte de leur mérite sur le ring de présentation attenant. "C’est un rassemblement de passionnés des chevaux de trait et de leur utilisation qui se fait dans une ambiance conviviale et familiale, ajoute Damien Devillers. On présente les animaux par catégorie d’âge. Le jury va les départager en fonction de la morphologie, des aplombs et des allures."

Que des "filles"

On notera que pas un seul représentant mâle de la race n’était présent aujourd’hui pour la compétition. "On ne prend que des juments pour une question de sécurité, confie Damien Devillers. On est plus dans l’idée d’un rassemblement et d’une expo que dans une grande compétition." Pas d’entier ou d’étalon, donc, mais des poulains qui gambadent dans les jambes de leur mère pendant qu’on tresse leurs crins de raphia tricolore. Amélie est une de ces grooms affairés autour des crinières. Amélie, c’est un peu la relève dans un élevage de Trait ardennais malheureusement moribond. "L’élevage est en chute libre", avoue Damien Devillers. Elle, elle est née dans les chevaux et suit les mêmes traces que son père. "J’aime le contact avec l’animal, tout ce qu’ils apportent, s’épanche-t-elle. Ils ont des sentiments comme nous, mais une autre façon de les transmettre. C’est fascinant leur force dans le travail et l’écoute." Amélie, on la retrouve, concentrée, au cordeau d’une puissante jument lors d’une démonstration de traction d’anciennes machines agricoles, aux côtés de son père. Semoir, faneuse "piteuse", ou faucheuse, etc. Une véritable plongée dans le monde agricole d’antan, loin des engins aux dimensions démultipliées d’aujourd’hui.