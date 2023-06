De la musique pour tous à Marchin, de Sharko à Bandits (photos)

Bandits, c’est un groupe de rock’n’roll destiné aux enfants. Mais qui peut plaire tout autant aux parents… Il présentait à Marchin son tout nouveau spectacle. Un grand plongeon réussi… "On ne chante pas des comptines pour enfants, c’est un vrai concert de rock, souligne la chanteuse. C’est mon mari, Mirco Gasparrini, qui compose les chansons. Il fait du rock depuis 20 ans." Et puis, sur scène avec elle, il y a François Bijou, bien connu dans la région, qui écrit les textes et qui l’accompagne au chant. Tous proviennent du coin, entre Waremme, Marchin et Liège.

"Les musiciens ont tous d’autres projets sur le côté, on fait de la musique depuis longtemps. Mirco par exemple proposait des trucs plus sombres et l’idée de faire un projet pour les enfants l’a totalement emballé."

©-Éric Nubuk

Une ambiance bien rock

Et il n’y a pas que les musiciens qui étaient emballés. Le public a lui aussi répondu présent. Les enfants ont même pu grimper sur les enceintes… "On avait un peu peur que ça ne prenne pas, parce qu’ils ne connaissent pas encore les chansons, remarque Caroline. Mais finalement on est ravis !"

Cette programmation tout public s’est parfaitement accordée avec le reste de l’affiche, mêlant découvertes et grosses écuries. Jeronimo, Sharko, la Jungle ont notamment clôturé cette journée sur les chapeaux de roue, faisant de Marchin un rendez-vous incontournable des Fêtes de la musique.