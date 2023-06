Huy-Waremme : où fêter la musique ce week-end ?

La place de Belle-Maison trépigne d’impatience de retrouver l’ambiance de la Fête de la musique, pour la 8 fois ce samedi. "Il y a un an, nous avions accueilli entre 2 500 et 3 000 spectateurs, ce qui est le maximum pour nous, se souvient Christophe Danthinne, le directeur d’Oyou (centre culturel marchinois), qui prête main-forte aux Condromadaires. Il s’agit d’un groupe de citoyens marchinois à la base de la Fête de la musique. C’est vraiment eux qui ont le dernier mot dans la programmation, là où Oyou suggère certes des groupes mais apporte surtout son soutien au niveau administratif, du booking et de la recherche de subsides."

Tuff Guac et Pega pour bonnes surprises ?

Il est fort à parier que les deux scènes marchinoises (le kiosque et le cercle Saint-Hubert) attireront encore du monde ce samedi. C’est que l’affiche s’annonce à nouveau équilibrée entre des noms qui claquent à l’oreille et des découvertes prometteuses. Du côté des valeurs sûres, Sharko assurera le show à coup sûr à 20 h avec son power trio remusclé par les riffs de Guillaume Vierset. Et à 21 h 20, Jérôme Mardaga là jouera en solo guitare électrique pour revisiter son répertoire jadis livré sous casquette Jeronimo. "Et puis, on a tenu à faire revenir La Jungle pour dynamiter la fin de soirée. Cela avait été la grande découverte de l’année dernière. On les adore vraiment", souligne David Ricci, membre des Condromadaires qui espèrent avoir à nouveau déniché deux groupes qui marqueront l’histoire de la Fête de la musique à Marchin. "On aime faire jouer de grands espoirs. C’est peut-être anecdotique mais c’est important pour l’équipe, nous aurons pour la première fois un groupe venant de Flandre: Tuff Guac dans un genre rock garage avec de belles mélodies. Ils font partie de la nouvelle génération qui passe sur les radios flamandes. L’autre groupe prometteur est Pega: six filles un peu tordues qui font de la disco-ethnic-rock. C’est un peu perturbant mais génial."

Entame familiale

La tradition à Marchin veut qu’on fasse aussi place à des artistes locaux. On les croisera ainsi notamment au sein d’Hipi-Katsn, et son blues-rock des années 20-30, et de Parklife pour un rappel enjoué du meilleur de la britpop de Blur. Et pour que tout le monde y trouve vraiment son compte, l’entame de l’affiche se voudra orientée vers les familles avec The Royal Street Cats à 14 h pour revisiter l’histoire du rock et, dans la foulée, Bandits dans un tout nouveau spectacle estampillé jeune public.

Huy: Dan San et le meilleur cover de Cure

Vendredi, L’Atelier rock reviendra à une affiche plus dans son ADN, au parc Henrion.

Dan San, c’est l’assurance d’un beau moment pop-folk. ©Gilles Dewalque

C’est à Huy, vendredi, que s’ouvrira le premier volet de la Fête de la musique ce week-end. Direction le parc Henrion pour un choix logistique, en plus de la position idéale de ce lieu de plus en plus couru par les organisateurs d’événements en bord de Meuse hutoise. "Initialement, on avait prévu de faire cela sur la place Verte, mais nous avons dû nous adapter au nouveau calendrier scolaire, sourit Patrick Saint-Remy, le coordinateur de L’Atelier rock. Il se fait que nous utilisions toujours les locaux de l’Institut Sainte-Marie pour les loges mais ils sont occupés en raison de la semaine d’examens des étudiants."

Cap donc sur le parc Henrion (avenue Delchambre), avec pour respecter la tradition, l’ouverture assurée à 16 h par les élèves de L’Atelier rock: les Fly Swatters et des musiciens des cours d’ensemble croisés. Ensuite, il y aura de la découverte à faire avec Arty Leiso "dont les textes absurdes sont tournés de façon urbaine".

Dan San prendra ensuite possession de la scène dans la foulée de son récent album pop-folk. "Après l’édition festive de l’année dernière à la sortie du Covid, c’est un peu le retour à notre ADN, même s’il est de plus en plus diffus, continue Patrick Saint-Remy. On a sauté sur l’opportunité quand on a su que Dan San était disponible. Ils tournent pas mal en radio pour le moment. C’est notre tête d’affiche, même si on a pris le parti depuis quatre ans de la mettre en avant-dernière position suite aux remarques de familles regrettant que le groupe phare joue souvent trop tard pour les enfants." Reste qu’ils auront peut-être envie de rester pour le set de Curiosity en clôture de la soirée sur une note plus populaire. "Ils sont considérés comme le meilleur cover de Cure. Il faut dire aussi que la voix de Vincent Crepin est bluffante dans sa ressemblance avec celle de Robert Smith."

Hannut: rendez-vous au parc de la Maison provinciale et à l’ancienne piscine

Prometteuse à Hannut, la Fête de la musique se jouera dans deux lieux inédits.

Le duo Zénobe et Gaston mettra l’ambiance derrière le château Grégoire à 22 h. ©EdA - Florent Marot

La Fête de la musique est une vielle tradition à Hannut avec des succès inégaux au fil des éditions, un peu comme si les organisateurs courraient derrière les belles années. Ils ont peut-être dégoté la bonne formule pour ce week-end avec tout d’abord deux lieux inédits. "D’une part, l’ancienne piscine reconsidérée comme un lieu d’expression artistique et que nous souhaitions exploiter pour des formules plus acoustiques. Et ensuite le magnifique parc de la Maison provinciale, à l’arrière du château Grégoire, où nous planterons une petite scène. Ces deux lieux sont proches l’un de l’autre et accessibles par un sentier. Seul un parking les sépare", évoque Kristina Mshvidobadze, chargée de communication au centre culturel de Hannut, qui collabore sur l’organisation avec l’académie, la maison des jeunes et Radio Compile. C’est en effet parmi les artistes qui sont déjà passés par les studios de cette dernière que l’affiche du samedi est allée puiser les noms de Laura Evy, Sofya Quessa, Lisalou et T-O, samedi. Elle sera complétée par de talentueux Hannutois tantôt en provenance de la Teenage rock team, de l’académie ou, en apothéose, du duo Zénobe et Gaston et son DJ-set façon "années folles".

Quant à la programmation du dimanche, elle passera par un grand bal folk animé par l’académie d’Eghezée dans le parc, dès le début de l’après-midi.

Une première à Villers-le-Bouillet sous l’impulsion d’un musicien du coin

Samedi, le terrain de football de Vaux-Borset vivra sa 1ère Fête de la musique.

Samedi, une scène sera dressée sur le terrain de football de Vaux-Borset pour une affiche qui débutera à 15 h avec un concert jeune public. "L’année dernière, Thomas Robart, qui est un citoyen villersois jouant dans un groupe, s’est adressé au collège communal pour proposer d’organiser la Fête de la musique grâce à son carnet d’adresses dans le milieu, explique Marie Vandeuren, la présidente du comité culturel villersois. On s’est mis à plusieurs avec la Commune, le FC Vaux-Borset et Thomas pour concrétiser cela. La programmation est collective. Nous avons amené les artistes locaux avec l’Académie Désiron et Live Accoustic. Et Thomas a fait jouer ses relations. Lui-même figure dans le groupe Rootstuff qui clôturera la soirée."