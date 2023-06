Racontez-nous une histoire…

Présentées en série(s) ou en one-shot, ces photographies qui se concentrent sur les détails de notre monde transcendent le langage. Car c’est souvent ce qu’on ne voit pas du premier regard qui rejaillit et s’étire sur leurs images. C’est là l’intemporalité photographique, la vibration des choses rendues visibles. Aussi, le silence accompagne-t-il leur prise de vue au moment du déclenchement de l’appareil. Tout ne se concentre pourtant pas sur ce dixième de seconde. Il faut, pour arriver à un résultat, une réflexion en amont sinon un point de départ qui devra évoluer avec le temps avant de pouvoir être montré.

Mises en espace dans les salles du centre culturel, ces photographies racontent toutes une histoire, quelle que soit la façon de l’aborder ou la technique utilisée pour la restituer. Deux consignes tout de même: le techniquement correct et donc, rien qui ne soit raté et pas d’images pornographiques. Ceci pour attirer un public large. Pour le reste, la liberté reste celle de l’artiste et de son envie de s’exprimer au travers de son art.

"Soit on part d’un projet narratif ou d’une histoire, explique Jérôme Heymans, le président, soit on travaille un graphisme et un rendu identique où on retrouve une unité, une même texture. Mais les deux se rejoignent car, au final, une narration se construit. Dans les photos qui montrent les garages souterrains par exemple, on entend les pas qui résonnent ou le bruit des néons."

Collective, l’exposition révèle en ce sens l’identité graphique de chaque photographe à travers les thèmes travaillés personnellement: des portraits de femmes dans la série "Women work in progress", des couvertures de magazines avec Barbie en Une, la forêt et son silence, la mort dans la série "Jusqu’à…" ou encore, les séries "Oh la vache", "Forêt en béton" ou "Au fil des livres" qui traduisent cette victoire indiscutable sur le temps qui passe et laisse sa trace graphique dans le regard à partir d’un délicat clair-obscur.