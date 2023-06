Le filtre à eau de Marchin est à nouveau à vendre (photos et vidéo)

Le filtre à eau, les Marchinois le connaissent bien. Mais aussi tout qui emprunte la vallée du Hoyoux vers le Condroz. Le filtre des anciennes papeteries Godin allait être démoli lorsque Baudouin Stalport le racheta. Lui qui aimait ce lieu à l’histoire industrielle riche, au sein d’une vallée qu’il chérissait. Il a alors proposé à la Spaque, qui en était devenue propriétaire, de le racheter, de l’aménager et d’en faire un loft atypique, contemporain et juste prodigieux. Le Hutois avait une idée bien précise de l’aménagement du lieu, abandonné depuis des lustres. Il lui a redonné vie après trois années de travaux. Christian Stalport n’y aura cependant pas vécu, il est décédé juste avant d’y aménager. Son épouse y a encore vécu quelques années avant de le mettre en vente. C’était au début 2021.

Notre reportage vidéo en 2021 :

De nouveaux propriétaires ont vu eux aussi la richesse de ce lieu inédit et l’ont adopté. Sauf que là, à leur tour, ils ont décidé de le mettre en vente "pour des raisons personnelles et familiales", explique Yves Lange, administrateur au Comptoir foncier, chargé de la vente. Le filtre à eau est mis en vente à partir de 780.000€. Une belle somme mais celui qui veut vivre dans un lieu pas comme les autres y trouvera son bonheur. "Les nouveaux propriétaires y ont fait un peu de travaux. Même chose à l’extérieur où il y a désormais de très beaux luminaires, ajoute Yves Lange. Ils ont surtout simplifié les couleurs. Les volumes, eux, n’ont pas bougé." On y accède toujours par une longue étroite route qui mène au bas du filtre. Un ascenseur amène le visiteur au premier étage où sur un seul espace ouvert, on découvre cuisine, salle à manger, salon, bureau et buanderie. Au deuxième, qu’on rejoint à nouveau par l’ascenseur, on découvre les deux chambres, la salle de bains, le dressing et la terrasse qui entoure le tour. Et le troisième étage ? Il faut être un brin sportif car on y accède par une échelle. Mais l’ascension vaut le détour: la terrasse offre une vue à 360 degrés sur la vallée du Hoyoux. Juste fabuleux…

Qui pourrait être intéressé par ce type de logement, décidément hors normes ? "Un jeune couple, pourquoi pas, note-t-on au Comptoir foncier. Ça ne peut être que ça, on ne peut qu’y faire une habitation." Et un patron, un brin excentrique, qui voudrait des bureaux originaux ? "Pour l’horeca, ça semble impossible. Une entreprise ? Pas super pratique car on ne sait accéder que par un seul ascenseur. Mais pourquoi pas un bureau d’ingénieurs, par exemple…"

Depuis trois semaines qu’il est sur le marché, le filtre de Marchin n’a pas encore attiré beaucoup d’amateurs mais "pour ce type de bien, c’est normal qu’on ne se bouscule pas…"