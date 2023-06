Incendie ce jeudi 8 juin 2023 à Marchin : “On a entendu que ça brûlait et on est sorti”

Un incendie s’est déclaré dans un bâtiment en construction, dans le Thier de Huy, à Marchin, ce jeudi en fin de matinée. “On était chez nous et on a entendu que ça brûlait, commente une riveraine. On est donc sorti pour voir ce qu’il se passait. Il devait être 11h30 ou 11h45.”