Premier bilan pour la saison culturel dans le cirque de Latitude 50 à Marchin: quelle seront les prochains défis?

Clap de fin sur la première saison culturelle dans le cirque en dur pour l’équipe de Latitude 50. "C’est un outil qu’on prend en main et qu’on commence à bien gérer, assure Olivier Minet. Le bilan de cette saison est très positif avec un public fidèle, des spectacles complets et des moments forts avec l’inauguration, les moments de cirque mais aussi les représentations du cirque Aïtal qui ont profondément marqué cette programmation. Unanimement, que ce soit au niveau du public ou des artistes, tout le monde est heureux de ce nouveau lieu de création et de diffusion." Avec son cirque 3.0, l’ASBL marchinoise peut se targuer d’avoir la rolls royce du secteur. Mais il faudra de nouveaux moyens pour la faire avancer. "Qui dit bilan, dit aussi perspectives pour la saison prochaine. Nous aurons des réponses de la ministre de la culture pour notre nouveau contrat programme. Le dossier est sur la table pour un budget de 1 million et demi. Cela nous permettrait de proposer une programmation à la hauteur de notre nouvel outil. L’enveloppe que nous recevrons sera déterminante pour la suite. Nous sommes inquiets car on sait que les moyens financiers pour les arts du cirque et de la rue sont limités. La programmation se dessine pour l’année prochaine mais il y a beaucoup de points d’interrogation. Le danger c’est de fatiguer l’équipe ce qui pourrait fragiliser le projet. Nous sommes passés d’une jauge de 180 spectateurs à 300 avec le cirque. Cela demande des moyens humains plus importants si on veut continuer à nous développer." Quelle sera la part du gâteau pour Latitude 50 ? Réponse en octobre.