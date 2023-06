Les élèves marchinois de l'école de La Vallée apprendront dans leur yourte

Exit les bancs et les chaises, les tableaux noirs ou interactifs. À Marchin, les élèves de primaire de l’école de La Vallée, rue Fond du Fourneau seront assis par terre. Après 10 ans à en parler, deux ans à le rêver, le projet de yourte a (enfin) été inauguré. Un chantier participatif commencé en octobre 2021. "À Marchin on a toujours été un peu novateur concernant ce genre de projet, débute Adrien Carlozzi, le bourgmestre. Cette yourte est le fruit d’un long travail de collaborations entre différents partenaires tels que l’ASBL Devenirs, les ouvriers et le personnel communal, le CPAS mais aussi les parents et les enfants de l’école qui ont apporté leur pierre à l’édifice. Tout le monde s’est impliqué dans ce chantier qui a connu quelques revers de médaille et pris de retard avec le Covid mais aussi la flambée des coûts et les ruptures de stock de certains matériaux." Un nouvel outil didactique pour les élèves mais aussi pour les enseignants qui ont déjà investi les lieux. "C’est un lieu de rencontre pluridisciplinaire et c’est pour cette raison que nous avons choisi de ne pas le meubler, précise la directrice Anne Vandewalle. Notre envie était d’avoir ainsi un espace multifonctions qui puisse s’adapter. Les enfants sont déjà conquis et les professeurs également. L’acoustique est très agréable, c’est apaisant." La yourte a par ailleurs été construite avec des matériaux durables, naturels et écoresponsables. Le tout pour un budget de 55 000 €. Un endroit insolite qui a déjà séduit petits et grands.