La Nuit des Fanfares a envahi la place de Grand-Marchin : pari réussi pour Latitude 50 (photos & vidéo)

Latitude 50 ne le dira jamais assez : l’objectif du projet culturel est de décloisonner les secteurs et les publics. Et la Nuit des Fanfares en est l’exemple parfait avec un public venu des plusieurs pays voisins. Yvan et Roméo sont venus de Nice pour l’occasion. "Nous faisons partie du monde du cirque et Roméo était déjà venu pour un spectacle ici à Marchin, confie Yvan. On a vu passé la publicité via Facebook et on a improvisé un week-end dans le coin pour venir. C’est la première fois qu’on vient pour la Nuit des Fanfares mais on adore déjà et on compte bien revenir l’année prochaine encore plus nombreux." D’autres ont fait le déplacement depuis Eindhoven. S’ils ne parlent pas un mot de français, la musique a cette facilité d’avoir un langage universel que chacun peut comprendre. Et puis il y en a qui sont allergiques aux cuivres, ne comprennent pas cette manie du déguisement et ont les oreilles qui saignent parce que le batteur de la compagnie Suck Da Head tape sur sa cymbale avec un tournevis. Pourtant, l’événement et sa douce folie leur font presque regretter d’avoir abandonné le solfège trop tôt pour partir sur les routes, vivre de swing et de bière tiède. "C’est mon épouse qui voulait venir avec les enfants. Au départ je n’étais pas super emballé car ce n’est pas vraiment ma tasse de thé. Je suis plutôt du genre rockeur, rigole Amaury Gilson, venu d’Amay. Finalement, je suis complètement séduit. Je n’imaginais pas que les fanfares pouvaient être aussi entraînantes." Un rendez-vous aussi haut en couleurs qu’en musique qui s’impose désormais comme un classique du genre, hors du temps, pour toujours.