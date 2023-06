Le Marchinois Alain Pire à la mythique "Cavern" de Liverpool avec une délégation de 15 fans

Et c’est là que le Marchinois Alain Pire, le roi de la pop psychédélique, a été invité pour donner deux concerts ce week-end. "Je vais me produire deux fois 45 minutes avec mon groupe Alain Pire Experience, vendredi et samedi. Il s’agit d’un festival organisé par un programmateur américain. Nous serons les seuls petits Belges de l’affiche ! (rires) L’organisateur m’a contacté après avoir écouté nos morceaux en ligne. C’est une fierté pour moi et un grand plaisir car cette scène est mythique. J’ai grandi avec les Beatles. J’en ai beaucoup parlé dans ma thèse universitaire (NDLR: la contre-culture des années 60 en Angleterre, publiée dans un livre). Nous jouerons nos morceaux. Et comme nous avons cinq albums à notre actif, on a de la matière…"

Si le groupe d’Alain Pire a déjà joué à deux reprises à la Cavern, en 2017 et 2018, c’est par contre la première fois qu’il sera accompagné d’un fan-club de pas moins de 17 personnes ! En effet, conscient du caractère historique du concert, ses "groupies" du Condroz, de Huy et de Liège, ont décidé de former une "team" pour l’accompagner. L’initiateur n’est autre que Fred Macquet, patron du pub culturel des Deux Ours à Modave et ami de longue date. "Un mec de Marchin, de 70 ans, qui fait de la pop psychédélique, docteur en anthropologie, qui est invité là à trois reprises, c’est du jamais vu. La salle programme beaucoup d’artistes étrangers, mais rarement francophones. Les créateurs de la pop rock ont choisi un Belge, c’est dire le niveau. Il leur a tapé dans l’œil !"

Fred Macquet a réuni ceux qui gravitent autour d’Alain Pire depuis quelques années. "Il vient souvent aux Deux Ours, pour se produire, animer ou m’aider et il a un public fidèle. On est tous devenus une bande de potes." Cette "famille rock" a décidé de vivre cette aventure Cavern à ses côtés, comme dans les tournées rock sixties de l’époque où star et fans louaient un van. "Oui, on va tout vivre ensemble pendant quatre jours", se réjouit Fred Macquet.

Alain, ses musiciens et ses "friends" sont partis ce jeudi matin en navette, avant de prendre l’avion ensemble. Ils logent au même hôtel, visitent Liverpool ensemble et assisteront au concert. "On veut vivre ça comme une aventure rock’n’roll. Et on y va à fond en enfilant nos t-shirts Alain Pire." Au-delà du "délire" lancé par ses amis, il y a là un vrai hommage rendu à l’artiste. "C’est une reconnaissance pour son parcours incroyable. Il est vraiment touché par notre démarche car c’est quelqu’un de très humble." Alain Pire, c’est 40 ans de musique et une référence dans la musique psyché et underground des années 60 et 70. Et le rock le lui rend bien…