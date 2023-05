La résidence "Belle-Maison" va accueillir de nouveaux résidents à Marchin

Une écoute mutuelle

La Commune avait décidé en 2021 de confier la gestion du bâtiment à l’intercommunale l’Immobilière publique (IP) par convention. Elle a ensuite cédé la gestion journalière à l’Agence immobilière sociale (AIS) du Pays de Huy (par convention également). Auparavant, un règlement communal pour l’attribution des logements était mis en place pour les 46 appartements disponibles (dont trois gérés par le CPAS qui sont prioritaires). " L’AIS a dû faire un nouveau règlement. Nous avions une crainte: qu’il y ait une partie de la population qui soit écartée de l’accès. Il y a beaucoup de mixité sociale dans le bâtiment et il faut la garder. Nous voulions savoir lors du conseil communal précédent qui pouvait entrer dans les conditions AIS. Nous avons donc demandé de reporter le point, explique Frédéric Devillers, conseiller communal et chef de groupe politique écolo. Cela a été accepté par la majorité mais avec la condition de présenter le travail que nous pouvions amener sur le point. Monique Bous, ma collègue, est médecin de formation, elle est venue avec son approche technique. Nous avons revu tout ça et ouvert l’accessibilité aux personnes handicapées sensorielles. "

Cette résidence accueille des personnes aux revenus précaires, modestes et moyens. " Notre but est d’être une opposition constructive. Nous avons fait une réunion il y a quelques semaines. Nous y avons discuté et présenté les amendements que nous avons apportés." Cette réunion s’est tenue avec plusieurs acteurs concernés. " L’idée était de se mettre d’accord et de préciser les conditions d’accession aux résidents, personnes porteuses d’un handicap léger ou sensoriel. L’objectif de cette ouverture est de faciliter et favoriser l’accès au logement aux personnes porteuses d’un handicap ", explique Stéphanie Bayers, Présidente du CPAS.