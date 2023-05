Qui est prêt à partir en guerre contre la balsamine de l’Himalaya, le long du Hoyoux ?

En effet, il y a un mois, le Contrat de Rivière Meuse Aval (CRMA) a lancé un appel pour trouver des jobistes étudiants en vue de participer à un chantier d’éradication de la balsamine de l’Himalaya le long du Hoyoux. "Mais jusqu’à présent, on n’a reçu aucune candidature, déplore Edmée Lambert, coordinatrice au CRMA. Alors qu’il y a quelques années, avant le Covid, on avait trop de demandes. On devait même faire des sélections parmi les candidatures…"

Et pourtant, les conditions d’accès au job sont assez larges si ce n’est qu’il faut une certaine condition physique et ne pas avoir peur des araignées. "Il ne faut pas nécessairement avoir des connaissances en botanique, poursuit Edmée lambert. Car le jobiste sera toujours accompagné par un coordinateur du Contrat de rivière. Il faut une bonne condition physique car l’équipe va sillonner le cours d’eau pour arracher les balsamines mais c’est tout."

La période de travail est prévue du 3 au 20 juillet à raison de 4 jours par semaine. Le travail s’effectuera le long du Hoyoux au départ de Marchin. Tous les renseignements sur le job sont disponibles sur le site du CRMA ( https ://www.meuseaval.be/70-emploi/252-job-etudiant). Les candidatures doivent parvenir avant le 8 juin au Contrat de Rivière.